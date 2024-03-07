هتحقق المعادلة الصعبة.. نصائح لزيادة التركيز أثناء المذاكرة في رمضان

يواجه الطلاب في شهر رمضان الكريم، بعض المعاناة، نظرًا لتغير نظام يومهم على مدار 4 أسابيع، بالإضافة الشعور بالتشتت بسبب الأجواء الرمضانية والسعي للمشاركة فيها، ما يصيبه بحالة من التكاسل تعيقه عن مواصلة المذاكرة بنفس معدل الأيام الطبيعية، لذا يوضح الدكتور مجدي حامد، أخصائية التغذية العلاجية، في تصريحات لـ«الوطن»، عوامل نجاح المذاكرة في رمضان.

عوامل نجاح المذاكرة في رمضان

من الضروري في شهر رمضان محاولة العمل على تقوية خلايا المخ، نظرًا لاضطراب النظام اليومي المعتاد الذي يؤثر بطبيعة الحال على مدى كفاءة المخ، عن طريق تناول التين المجفف، والتمر، والمكسرات، مثل عين الجمل، والزبيب، مع الحرص على ممارسة بعض الأنشطة الرياضية الخفيفة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، إذ تساهم الرياضة في تنشيط الدورة الدموية، ما ينعكس على تحسين وتقوية القدرة الذهنية.

الاهتمام بمد الجسم بالطاقة يبدأ من مرحلة تناول وجبة السحور، إذ يعد تأخيرها إلى قبيل الفجر من أهم عوامل تزويد الجسم بالطاقة خلال فترة الصيام.

الابتعاد عن مشروبات الطاقة

وأشار «حامد» إلى ضرورة الابتعاد عن مشروبات الطاقة، حتى لا يتعرض الجسم للإرهاق وقلة استرخائه أثناء فترة النوم.

وفي مرحلة الفطور لا بد من تقسيم الوجبة وعدم ملء المعدة بشكل مفاجئ، إذ يتسبب امتلاء المعدة في وجبة الإفطار دفعة واحدة إلى الكسل والوخم، وفقدان الطاقة.

التقليل من الأطعمة الدسمة

لا بد من الابتعاد عن المشتتات والملهيات عند الإقبال على المذاكرة، وتجنب التعامل مع شاشات التليفزيون أو الهواتف الذكية، من أجل زيادة نسبة الإدراك للمادة الدراسية.

وأكد «حامد» ضرورة الإقلال من الأطعمة الدسمة، ومحاولة تناول وجبة غذائية صحية ومتوازنة، تحتوي على النشويات والخضروات والفاكهة الطازجة و البروتينات، بجانب نسبة بسيطة من الدهون الصحية.