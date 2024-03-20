«الفتوى والتشريع»: عدم أحقية المدن في تحصيل مقابل الإعلانات على الأراضي الخاصة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في مجلس الدولة فتوي قضائية، اليوم الأربعاء، بعدم جواز تحصيل جهاز مدينة الشيخ زايد مبالغ مقابل استغلال المواقع الإعلانية على الأراضي الخاصة.

شركة تقاضي جهاز المدينة أمام القضاء الإداري

كان جهاز مدينة الشيخ زايد حرر إنذارًا لإحدى الشركات الخاصة، لمطالبتها بسداد قيمة حق الاستغلال الإعلاني لعدد من الإعلانات، بعدما وضعتها الشركة في أحد المشروعات داخل المدينة، ما رفضته الشركة استنادًا إلى عدم وجود أحقية للجهاز في الحصول على هذا المقابل.

عدم أحقية جهاز المدينة في الحصول على مقابل إعلاني

وأوضحت الفتوى القضائية أنه «لا يحق لأجهزة المدن الجديدة تقاضي مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات أو اللافتات على المباني والأراضي المملوكة للشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، وإنما يكون لها تحصيل الرسوم المقررة عن إصدار تراخيص وضع الإعلانات أو اللافتات في الأماكن العامة».

مطالبة جهاز المدينة غير قانونية

وشددت الفتوى على أن جهاز مدينة الشيخ زايد نقل ملكية أرض المشروع إلى شركة خاصة بموجب محضر التسليم، ولم تعد الأرض في حيازة الجهاز، ما يجعل مطالبته للشركة بأداء مقابل استغلال المواقع الاعلانية على أرض المشروع غير قائمة على سند من القانون.