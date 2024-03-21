مسلسل محارب الحلقة 11.. سما إبراهيم تقرر مساعدة حسن الرداد

بعد أن علمت الجدة الكبيرة التي تجسد دورها الفنانة أسما ابراهيم ضمن احداث مسلسل محارب الحلقة 11، بما تعرض له محارب، قررت أن يتواصل أبناء عمومته مع أشقائه وأقاربه في القاهرة للاطمئنان عليهم، وإحضار أشقائه للإقامة معه في البلد، وعندما تعلم زوجته إنجي التي تجسد دورها ناهد السباعي مكانه، تقرر السفر مع شقيقته والمكوث معه دون علم والدها، وهذا ما توضحه أحداث الليلة من مسلسل محارب الحلقة 11 على قناة سي بي سي.

مسلسل محارب الحلقة 11

وشهدت أحداث الحلقات الماضية من مسلسل محارب، منع الجدة الكبيرة أحفادها من أخذ ثأرهم من محارب بعد لحظات من وصوله إلى منزل عائلته في الصعيد، وأصرت على أن يقدّم كفنة إذا أراد أن يبقى بينهم ويحتمي بهم من الشرطة التي تطارده، كما تزداد الأحداث إثارة عندما يقرر أبناء عمومته مساندته للحصول على حق والدته، ضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة 11.