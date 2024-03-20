قرار حكومي بشأن استخراج تصاريح المستثمرين في القاهرة التاريخية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة إجراءات لتيسير استخراج التصاريح اللازمة لراغبي الاستثمار في القاهرة التاريخية، التي يتولى الصندوق تطويرها.

قرار مهم لرئيس الوزراء بشأن القاهرة التاريخية

وأعلن صندوق التنمية الحضرية، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2024، والخاص بتيسير استخراج تصاريخ راغبي الاستثمار في القاهرة التاريخية، ونص قرار رئيس الوزراء على التالي:

- تشكل مجموعة عمل برئاسة ممثل عن صندوق التنمية الحضرية وعضوية ممثلين عن وزارتي «السياحة والآثار، الطيران المدني»، ومحافظة القاهرة، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وجامعة حلوان، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وقطاع الدفاع المدني بوزارة الداخلية، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

صندوق التنمية الحضرية

- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها تختص مجموعة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير استصدار التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات بنطاق القاهرة التاريخية.

- تجتمع مجموعة العمل بصفة دورية مرة كل أسبوع على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.

- تعد مجموعة العمل تقريرا دوريا شهريا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها بعرضه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنه.