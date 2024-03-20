رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

قرار حكومي بشأن استخراج تصاريح المستثمرين في القاهرة التاريخية

كتب:

عمر الديب
02:20 م | الأربعاء 20 مارس 2024
د.مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء

د.مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة إجراءات لتيسير استخراج التصاريح اللازمة لراغبي الاستثمار في القاهرة التاريخية، التي يتولى الصندوق تطويرها.

قرار مهم لرئيس الوزراء بشأن القاهرة التاريخية

وأعلن صندوق التنمية الحضرية، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2024، والخاص بتيسير استخراج تصاريخ راغبي الاستثمار في القاهرة التاريخية، ونص قرار رئيس الوزراء على التالي:

- تشكل مجموعة عمل برئاسة ممثل عن صندوق التنمية الحضرية وعضوية ممثلين عن وزارتي «السياحة والآثار، الطيران المدني»، ومحافظة القاهرة، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وجامعة حلوان، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وقطاع الدفاع المدني بوزارة الداخلية، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

صندوق التنمية الحضرية

- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها تختص مجموعة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير استصدار التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات بنطاق القاهرة التاريخية.

- تجتمع مجموعة العمل بصفة دورية مرة كل أسبوع على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.

- تعد مجموعة العمل تقريرا دوريا شهريا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها بعرضه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنه.

اقرأ المزيد:

«كبير الأثريين»: مشروع إحياء القاهرة التاريخية يزيد معدلات السياحة

الحكومة: زيادة تعويضات شاغلي الوحدات بمشروع إحياء القاهرة التاريخية

رئيس «التنمية الحضرية»: تطوير 5 مناطق ضمن مشروعات إحياء القاهرة التاريخية

نائبة تشيد بإنشاء كيان مؤسسي لتطوير القاهرة التاريخية: سيجذب مزيدا من السياح

القاهرة التاريخية شاهدة على صراعات أحداث مسلسل حق عرب لأحمد العوضي
بقلم عمر الديب