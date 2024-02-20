نائبة تشيد بإنشاء كيان مؤسسي لتطوير القاهرة التاريخية: سيجذب مزيدا من السياح

قالت رحاب موسى عضو مجلس النواب إنَّ متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لمشروعات تطوير القاهرة التراثية يستهدف إعادة إحياء التراث التاريخي والحضاري لجذب مزيد من السياح.

كيان مؤسسي مسؤول عن القاهرة التاريخية

وأوضحت النائبة في تصريحات صحفية لها أنَّ اتجاه الحكومة لإنشاء كيان مؤسسي مسؤول عن تطوير القاهرة التاريخية يستهدف الحفاظ على التراث العريق وتحقيق التنمية المستدامة في العاصمة.

وأكّدت عضو مجلس النواب أنَّ إنشاء كيان مؤسسي واحد مسؤول عن هذه المناطق يُعدّ خطوة إيجابية تُسهم في توحيد الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الجهات المعنية، علاوة على الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال التطوير.

وتابعت أنَّ هذا الكيان المؤسسي الجديد سيُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف مشروع تطوير القاهرة التاريخية، مشيرة إلى أنَّ اهتمام الحكومة بتطوير القاهرة التراثية سيعمل على إعادة القاهرة التاريخية لتكون مركزًا ثقافيًا وسياحيًا هامًا على مستوى العالم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية، مؤكّدًا ضرورة أنَّ يكون هناك كيان أو جهة تتولى إدارة المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة في القاهرة التراثية، بعد الانتهاء منها، وذلك بهدف الحفاظ على ما جرى تنفيذه في هذا الإطار