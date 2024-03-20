زراعة 170 شجرة زينة ومثمرة في مركز مطاي ضمن المبادرة الرئاسية

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار

من جانبه، أوضح حامد فخرى رئيس مركز مطاي، أنه يجرى استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 170 شجرة زينه ومثمرة (ماهوجني، تفله، ومورينجا - توت عماني - جوافة) على طريق مصر أسوان الزراعي بالمدخل الجنوبي.

قص الحشائش وتهذيب ودهان جذوع الأشجار

وأشار رئيس المركز أنه تم قص الحشائش وتهذيب ودهان جذوع الأشجار وري النباتات القديمة و نظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي بالمركز، مؤكدا أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل حرصا على صحة وسلامة المواطنين.