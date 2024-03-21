مسلسل مسار إجباري الحلقة 11.. «خديجة» تعود من المنصورة للبحث عن قاتل «خديجة»

تشهد أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 11 تطورات في الأحداث، بعد عودة «خديجة» مي الغيطي، ابنة خالة الطالبة القتيلة حبيبة، من المنصورة بعد أن طمأنت والدتها أنّ التهديدات التي تصل إليها غير صحيحة وأنّها بخير، ويجب أن تعود مرة أخرى إلى القاهرة لمواصلة دراستها، كما تؤكد لوالدتها أنّ الدكتور عصام المتهم بقتل حبيبة بريء.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 11

وبمجرد عودة خديجة الى القاهرة تتواصل مع «علي» عصام عمر، الذي يجسد دور ابن البرنس في مسلسل مسار أجباري، وتؤكد له استمرارها في البحث عن سبب قتل ابنة خالتها حبيبة والمتعلق بفساد في إحدى شركات الأدوية التي يتعامل معها المحامي مجدي حشيش، وأنّها متاكدة أن سناء زوجة الدكتور عصام المحكوم عليه بالإعدام وراء كل ما حدث لحبيبة، بسبب العلاقة التي كانت تربطها بالدكتور عصام، والتي ستكشفها أحداث الليلة من مسلسل مسار إجباري الحلقة 11، خاصة بعد ظهور براءة الدكتور عصام خلال جلسة الاستئناف.