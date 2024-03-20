انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الثالث للطلاب الوافدين في جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا فاعليات الملتقى الثقافي الثالث للطلاب الوافدين، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، وبمشاركة عدد من العمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء منتدى شباب العالم والطلاب الوافدين من 14 دولة.

دعم الأنشطة الطلابية

أكد الدكتور نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الطلاب، أن جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكي تعمل وفقاً لخطة متكاملة لدعم الأنشطة للطلاب الوافدين ودعم ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات، موضحًا حرص الجامعة الدائم على اعداد الطلاب الوافدين علمياً ونفسياً وبدنياً ودمجهم مع زملائهم المصريين بالجامعة، مشيداً بأداء الطلاب بالعروض الفنية والفلكلورية من مختلف الجاليات المنتسبة للجامعة والمواهب في الغناء والعزف والإنشاد، والتصوير الفوتوغرافي، والأفلام الوثائقية الممثلة لكل دولة من الدول المشاركة.

وأضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا، أن رعاية ودعم الطلاب الوافدين يحظى بأولوية قصوى بالجامعة مشيرا الى ان الجامعة تولى اهتماما بتطوير ورقمنه الخدمات التي تقدمها للطلاب الوافدين في المراحل الجامعية المختلفة وتحرص على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم وتيسير اندماجهم مع أشقائهم من الطلاب المصريين.

التواصل مع الملحقيات الثقافية والقنصلية للطلاب الوافدين

وأوضح «حسين»، حرص قطاع الدراسات العليا والبحوث على التواصل مع جميع مكاتب الملحقيات الثقافية والقنصلية التابع لها الطلاب الوافدين مع الالتزام الكامل بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة.

وأوضح الدكتور محمود شكل رئيس التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، أن المركز بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة قد نظما فاعليات الملتقى والتي تضمنت معرض الخيم التراثية لكل جالية لعرض الموروثات الثقافية وعرض الملابس التقليدية لكل دولة مشاركة بالفاعليات.