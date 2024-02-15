جامعة طنطا تحقق نسبة 100% في إنجاز وحسم الشكاوى للعام الخامس

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق جامعة طنطا نسبة 100% في الاستجابة إلى منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء لعام 2023 للعام الخامس على التوالي، طبقا للتقرير المعلن من مجلس الوزراء.

وأشاد رئيس جامعة طنطا، بالجُهد المبذول من المُحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، وهاجر شحاتة مسؤول الرصد والرد على المنظومة وفريق العمل القائم على منظومة الشكاوى الحكومية بكل الكليات والمستشفيات والإدارات والمدن الجامعية.

أوضح رئيس جامعة طنطا، أنه تم تلقى 3570 شكوى، منهم 2963 شكاوى فردية، و607 شكاوى جماعية خلال العام الماضي 2023، وتمت الاستجابة إلى أصحاب الشكاوى، بشكل عاجل والرد عليها بعد فحصها بدقة وتوجيهها لجهات الاختصاص.

إدارة الشكاوى

وأكد محمود زكي، حرص إدارة جامعة طنطا على الاستجابة السريعة لكل ما يرد إليها من شكاوى، أو استغاثات من المواطنين، مضيفاً أن جامعة طنطا تعمل وفق منظومة إلكترونية لإدارة الشكاوى التي ترد إليها، لضمان الانتهاء من حسمها بشكل فوري لتقديم أفضل الخدمات للمٌواطنين ومنسوبي الجامعة.