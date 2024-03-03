رئيس جامعة طنطا: التجربة المصرية في التنمية خلال الـ10 سنوات الماضية ملهمة

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن التجربة المصرية في البناء والتنمية خلال الـ10 سنوات الأخيرة متفردة وملهمة، وكانت جسرا للعبور إلى المستقبل والجمهورية الجديدة، مشيدا بجهود الدولة في البناء والتشييد وتطوير البنية التحتية من الكهرباء والغاز والاتصالات والطرق التي تؤهل الدولة المصرية ليكون لديها اقتصاد قوي.

تكنولوجيا العمارة نحو بناء مصر الحديثة

وأشار في كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول لقسمي الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم العمراني بكلية الهندسة بعنوان «تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر الحديثة» المنعقد من 2 حتى 4 مارس 2024 بمدينة الغردقة، إلى أهمية دور المؤتمر في البناء والمعمار في الدولة المصرية، مؤكدا دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تغيير وجه الحياة في الريف المصري، حيث استطاعت من خلالها الدولة الوصول لجميع مواطنيها لتحقق لهم الحياة الكريمة.

وأعرب الدكتور إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشؤون المدن والمديريات عن سعادته باختيار مدينة الغردقة لتنظيم فعاليات المؤتمر بمشاركة كوكبة من الباحثين من الجامعات الدولية والمصرية من أستاذة الهندسة والعمارة بحضور أكثر من 100 باحث وعالم ولفيف من الشخصيات والأسماء البارزة في مجال العلوم الهندسية، مضيفاً أن موضوع المؤتمر يعد قوميا وهدفا أساسيا واستراتيجيا من أهداف الدولة ورؤيتها المستقبلية التي تتوافق مع رؤية مصر 2030.

النهضة العمرانية المعاصرة في مصر

وقدم الدكتور ضياء الدين إبراهيم أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس واستشاري العمارة والتخطيط الاستراتيجي للمشروعات القومية محاضرة بعنوان «النهضة العمرانية المعاصرة في مصر»، تناولت شرح وافٍ عن المشروعات القومية وتطوير المدن وعلاج المشاكل العمرانية وتحسين جودة الحياة، كما اشتملت على تطوير المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بالكامل.