محاولات مستمرة من «ليلى» التي تقدمها الفنانة دينا الشربيني، في مسلسل كامل العدد +1، للتوفيق بين أبنائها وأبناء زوجها «أحمد» الذي يؤدي دوره الفنان شريف سلامة، والحفاظ على بيتها، وتتوالى المشاكل والأحداث الخاصة بالأبناء، لذا يهتم محبو الدراما العائلية بمعرفة موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون دراما الحلقة العاشرة لمتابعته.

وفيما يلي نستعرض موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون دراما الحلقة العاشرة.

موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون دراما الحلقة العاشرة

ويأتي موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون دراما الحلقة العاشرة في الأوقات التالية:

تكون إعادة المسلسل على قناة أون دراما الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، أما بالنسبة لقناة ON فتقوم بعرض الحلقة الجديدة الساعة 7:30 مساء.

مسلسل كامل العدد +1

وبالنسبة لمواعيد العرض الأول للحلقة الجديد من مسلسل كامل العدد +1 فتعرض على قناة أون دراما بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:05 مساء.