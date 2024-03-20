أحداث مشوقة من المقرر أن تشهدها الحلقة 11 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، عقب تعرض «صدفة» للتهديد على يد سلوى خطاب بعد كشفها تفاصيل المواجهة التي جمعت بين زوجها «خالد الصاوي» والاخيرة.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة في رمضان 2024 الحلقة 11

مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة في رمضان 2024 الحلقة 11

ويأتي موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 11 بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

بينما يكون العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 11 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وتُعرض الحلقة 11 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويأتي عرض مسلسل صدفة الحلقة 11 على قناة DMC اليوم، في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.