التحالف الوطني يبدأ توزيع كراتين رمضان على 8 آلاف أسرة في قرى الدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان، إحدى الكيانات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بدء توزيع 8000 كرتونة مواد غذائية على 8000 أسرة تعد من الأسر الأولى بالرعاية في قرى ونجوع محافظة الدقهلية، ومنها قري ميت جراح وميت لوزه وكفر طناح بمركز المنصورة، وقرى برقين والجلايلة وكفر عزام بمركز السنبلاوين بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

تقديم الدعم للأسر المحتاجة

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان صحفي، علي أهمية هذا العمل التنموي والاجتماعي الذي يتضمن التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومية لدعم الأسر المحتاجة، وتقديم الدعم اللازم لها خلال شهر رمضان المبارك.

من جهته، أشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن هذا التوزيع يأتي ضمن التعاون المستمر بين الجمعية والشركة المصرية للاتصالات، حيث تقدم الشركة دعمًا لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية في محافظات مختلفة من الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك.

خدمة الفئات الأكثر احتياجًا في مصر

وأكد شعبان أهمية التعاون المثمر مع الشركة المصرية للاتصالات في خدمة الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعزز قدرات الجمعية على تقديم الدعم الإنساني وتخفيف الأعباء المادية عن الأسر المحتاجة في القرى والنجوع بمحافظة الدقهلية.

وأضاف شعبان أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الجهود هو تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية والطبية للأسر المحتاجة، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح شعبان إلى أن جمعية الأورمان قد بدأت في نشاطها الخيري في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات، وقامت بزيادة الكميات التي توزعها سنويًا في ضوء الطلب المتزايد ونجاح الجمعية في توصيل المساعدات للمستحقين في كافة القرى المصرية، وخاصة القرى الأكثر احتياجًا.