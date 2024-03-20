غدا.. انتهاء الأوكازيون الشتوي بمشاركة أكثر من 3 آلاف محل

ينتهي غدا الخميس، موسم تخفيضات الأوكازيون الشتوي للعام الجاري 2024، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار التخفيضات الشتوية حتى يوم 21 مارس، ونص قرار وزير التموين على أنَّه يجرى مدّ فترة الأوكازيون الشتوي 2024 لمدة أسبوعين، لتنتهي فترة التخفيضات الموسمية الأولى أو ما يعرف بـ الأوكازيون الشتوي إلى يوم 21 مارس بدلًا من انتهائها يوم 5 مارس.

3206 محال شاركت في الأوكازيون

ونوهت وزارة التموين أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون حتى اليوم الأربعاء بلغ 3206 محال متنوعة ما بين محال ملابس وأجهزة منزلية وأدوات منزلية ونجف وأثاث.

وأكد أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بوزارة التموين، أنه لن يتم مد الأوكازيون مرة أخرى وأن آخر يوم هو غدًا الخميس، لتكون مدة الأوكازيون الشتوي حوالي شهر و3 أسابيع، إذ بدأ الأوكازيون الشتوي يوم 5 فبراير الماضي وينتهي غدًا الخميس 21 مارس.

وقدم الأوكازيون تخفيضات وصلت لـ30% في محال الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وكانت أكثر المحال المشتركة في الأوكازيون الشتوي هي «محلات الملابس الجاهزة ثم محال الأدوات والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والنجف والأثاث».