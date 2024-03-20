التحالف الوطني يدعم الأسر الأكثر احتياجا في رمضان.. 2000 كرتونة مواد غذائية بطنطا

يبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جهودا كبيرة خلال شهر رمضان المبارك، من أجل دعم الأسر والأهالي الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة، التي تهدف إلى تحسين حال المواطنين ومساندته خلال أيام هذا الشهر، سواء من خلال توزيع وجبات الإفطار والسحور الجاهزة أو تنظيم الدورات الرمضانية وغيره.

كراتين رمضان

وفي إطار عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، على دعم ومساندة المواطن المصري الأكثر احتياجا في القرى والمحاظات المختلفة، شهدت محافظة الغربية وتحديدا مركز طنطا قيام التحالف بتوزيع ما يقرب الـ2000 كرتونة مواد غذائية.

جهود التحالف الوطني

وكان التحالف الوطني في وقت سابق، نشر بيانات أوضح من خلالها أن التحالف، ينظم العديد من الفعاليات والأنشطة خلال هذا الشهر المبارك، منها توزيع كراتين رمضان على الأكثر احتياجا، فمن المقرر أن يوزع التحالف إجمالي 1,752,205 كراتين، والتي تصل تكلفتها إلى متوسط 1,014,833,500 جنيه مصري، ويصل عدد المستفدين إلى 1,752,205 أسر.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل التحالف بكل مؤسساته من أجل دعم الأسر الأكثر احتياجا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.