تصاعدت أحداث مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد بعد مقتل ماجد المصري «محمود العزازي» ومحاميه تامر عبد المنعم، إذ لجأ محارب في الحلقة التاسعة من المسلسل إلى أهله في الصعيد، الذين هرب منهم والده بعد قضية ثأر، حتى يحتمي بهم ولجمع شمل إخوته بعد تفرقهم عقب وفاة والدته على يد «رامي العزازي» بعد دهسه لها في حفل زفاف محارب، ما يجعل متابعي المسلسل يهتمون بمعرفة مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11.

مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11

مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11، يجري بث العرض الأول للحلقة 11 على القناة اليوم الخميس الموافق 21 مارس، في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3:45 عصرا.

وبعد أن ئهب محارب لأبناء عمومته في البلد، مقدما لهم كفنه لتعويضهم عن ثأرهم من والده في الحلقة التاسعة من مسلسل محارب، رفعوا في وجهه السلاح رافضين الكفن، ولكن تدخلت الكبيرة لفض النزاع وإتمام الصلح بينهم، ثم أخبرته أنها ستقف بجانبه.