الفنان مصطفى غريب يعلن انتهاء تصوير مسلسل الكبير أوي 8

أعلن الفنان مصطفى غريب انتهاء تصوير مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، بعد أول 10 أيام من الموسم الرمضاني الجاري، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مسلسل الكبير أوي 8

ونشر مصطفي غريب صورا تجمعه مع الفنان أحمد مكي، وعلق عليها قائلاً: «فركش مسلسل الكبير8 ، وهيفضل أي نجاح أو خير الواحد بيشوفه ربنا جاعل الأحمدين دول هما السبب فيه.. أحمد مكي وأحمد الجندي.. شكرا ليكم على كل اللي بتعملوه معانا من ساعة ما اتقابلنا لحد دلوقتي، بحبكم من قلبي قسما بالله».

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10

ويُعرض مسلسل الكبير أوي 8 بشكل حصري من خلال قناة ON، في تمام الساعة 6:05 مساءً، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT» ويمكنك مشاهدتها دون فواصل إعلانية.