أسامة الغزالي حرب: أصعب موقف في حياتي عندما سقطت زوجتي من الطابق الثالث

رحب الدكتور أسامة الغزالي حرب، بفكرة برنامج «كلم ربنا»، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب عبر الراديو 9090، كون مسألة الحديث مع الله واللجوء له أمر يشترك فيه كل الناس بمختلف أديانهم سواء مسلم أو مسيحي أو يهودي أو بوزي أو غيره، فكل هذه الانتماءات تذوب في لحظات معينة ومواقف شديدة، إذ يجد الإنسان نفسه يتجه إلى قوة الله.

الله الملجأ الأخير للإنسان

وأضاف «حرب»، خلال حواره مع البرنامج، أن الله يعني الملجأ الأخير للإنسان، ويجد الإنسان نفسه في حاجة إلى مناداته ومناجاته.

أصعب المواقف التي تعرض لها «حرب»

وتابع، أنه تعرض للكثير من المواقف والأحداث السئية التي كانت سببًا في لجوءه إلى الله عز وجل، وأبرزها عندما تلقى خبر سقوط زوجته المهندسة ميرفت حمزة من الطابق الثالث أثناء عملها وإشرافها على بناء منزلهما في منطقة التجمع عام 2002، موضحًا أنه في هذه اللحظة اتجه إلى الله، وكلما تذكر هذا الحادث تدمع عيناه مثلما حدث حينها.