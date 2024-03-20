إمام مسجد الحسين: تسجيل المكالمات مخالف للشرع وعقابه شديد عند الله

تحدث الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الحسين، عن فضل قراءة القرآن في شهر رمضان، خلال حلقة جديدة من برنامجه «على باب الحسين»، المذاع عبر «تليفزيون الوطن».

أخطر حركة يقوم بها الإنسان بدون قصد وعقابها شديد عند الله

وقال إن أخطر حركة يقوم بها الإنسان بدون قصد وعقابها شديد عند الله، هي تسجيل المكالمات للغيرأو أخذ screen shoot بهدف كدليل إثبات عندما تحدث مشكلة مع هذا الشخص، موضحا أن هذه الحركة في الشرع «مخالفة».

الحفاظ على الأمانة

أضاف أن الله أمرنا بعدم تتبع العورات وعدم التجسس، موضحا أن «أمانة المجلس» لها دور عند الإفصاح عن أي مكالمة صاحبها لم يوافق على نشرها، لافتا إلى أن هذه المكالمة تمثل أمانة كبيرة، إذا عندك إصرار أو ضرورة أن تقدم هذا الشات أو تقدم تسجيل المكالمة يجب أن تأخذ إذن صاحب المكالمة، حتى تحافظ على هذه الأمانة والسر الذي يوجد في المكالمة.