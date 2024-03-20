ماذا تعني الهوية الوطنية؟.. ناقشتها الحلقة 10 من مسلسل يحيى وكنوز 3

مغامرات تاريخية عديدة يواصلها يحيى وشقيقته كنوز، في الحلقة 10 من مسلسل يحيى وكنوز 3، إذ ناقشوا خلال أحداث الحلقة الهوية الوطنية وأهميتها للبلاد والدول، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير ماذا تعني الهوية الوطنية؟

الهوية الوطنية تعني الخصائص والسمات التي يتميز بها المواطنون داخل كل دولة في العالم، حيث تظهر لديهم روح الانتماء وتعمل على رفع معنوياتهم بهدف تقدم مجتمعاتهم وازدهارها.

خصائص الهوية الوطنية

وتشمل الهوية الوطنية على عناصر أساسية بعضها يكون مادي والآخر يكون معنوي منها الموقع الجغرافي والتاريخ المشترك والمصالح المشتركة والحقوق المشتركة، حيث يتمتع أبناء الهوية الوطنية الواحدة بالحقوق ذاتها مثل حق التعليم، وأيضًا حق الملكية ويشتركون في الواجبات الفردية والجماعية التي ينبغي عليهم القيام بها، وفقا لما ذُكر في كتاب «دراما المخابرات وقضايا الهوية الوطنية» للمؤلفة دعاء أحمد البنا.

تعزيز الهوية الوطنية

وتعد الهوية الوطنية جزءًا أساسيًا من هوية الفرد، حيث تؤثر على تصرفاته وتفكيره وكلامه مع الآخرين، إذ أن الشعور بالانتماء للوطن يمكن أن يساعد في توحيد الناس ويعزز التعاون والتضامن في المجتمع، كما من الممكن أن يسهم في حفظ التراث الثقافي والحفاظ على القيم والتقاليد الوطنية، إذ يتم تعزيز الهوية الوطنية من خلال عدة طرق منها التربية والتعليم والتوعية، وتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين الثقافات المختلفة.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.