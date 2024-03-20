مواعيد الإفطار والسحور والإمساك لليوم الـ11 من رمضان

تواصل الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، تقديم خدماتها المختلفة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، ومن ضمنها مواعيد الإمساك والإفطار ومواقيت الصلاة في المحافظات والأقاليم على مستوى الجمهورية، حيث أعلنت عبر موقعها الرسمي إمساكية غدا الخميس الـ11 من رمضان.

مواعيد الإفطار والسحور والإمساك في اليوم الـ11 من رمضان

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير مواعيد السحور والإمساك في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية كما حددته الهيئة المصرية العامة للمساحة، وجاءت كالتالي:

- القاهرة.. الإفطار عند الساعة 6.07 والسحور عند الساعة 2.10 والإمساك عند الساعة 4.10.

- الإسكندرية.. الإفطار عند الساعة 6.13 والسحور عند الساعة 2.14 والإمساك عند 4.34.

- طنطا.. الإفطار عند الساعة 6.08 والسحور عند الساعة 2.11 والإمساك عند الساعة 4.11.

- أسيوط.. الإفطار عند الساعة 6.07 والسحور عند الساعة 2.13 والإمساك عند الساعة 4.13.

- أسوان.. الإفطار عند الساعة 6.00 والسحور عند الساعة 2.09 والإمساك عند الساعة 4.09.