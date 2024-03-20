من هي ميران عبد الوارث؟.. تألقت في دور «الدكتورة ملك» بمسلسل كامل العدد +1

بإطلالة مميزة ظهرت الفنانة ميران عبد الوارث في الحلقات الأولى من مسلسل كامل العدد +1، إذ تجسد دور الدكتورة ملك، التي تعمل مع الدكتور أحمد طبيب التجميل، الذي يؤدي دوره الفنان شريف سلامة، زوج ليلي، وتلعب دورها الفنانة دينا الشربيني.

معلومات عن ميران عبد الوارث

خطفت ميران عبد الوارث أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقات الأولى، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات عنها:

- والدها الفنان أحمد عبد الوارث وتعد الابنة الصغرى له.

- من مواليد محافظة القاهرة عام 1995.

- درست بأحدى الجامعات الخاصة في القاهرة.

- حصلت على لقب الملكة في الجامعة، وتخرجت عام 2017.

- عملت مدربة لياقة بدنية بجانب العمل في مجال الفن.

- دخلت تجربة التمثيل من خلال مسرح الجامعة.

- شاركت في عديد من الأعمال الفنية، من أبرزها مسلسل وبينا ميعاد الجزء الأول والثاني ومسلسل المعلم الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، ومسلسل كامل العدد +1.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل كامل العدد +1

وشهدت الحلقة 9 من مسلسل كامل العدد +1 بطولة الفنانة دينا الشربيني أحداثا عديدة منها اكتشاف إنجي، الدور الذي تجسده الفنانة جيهان الشماشرجي حقيقة خيانة كريم لها، وبعد انتهاء محادثة إنجي وهنزادا، جاء صدقي صخر الذي يجسد دور كريم إلى مكتب إنجي ليطمأن عليها.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يعرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON، في تمام الساعة 7:30 مساء، وشارك به عدد كبير من الفنانين ومنهم إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.