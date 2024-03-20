بعد نجاح الشقيقان علي «عصام عمر» وحسين «أحمد داش» في حل لغز مقتل الطالبة حبيبة، وكيفية إلصاق التهمة بالدكتور عصام صفوت، قرر الشقيقان تأجيل اللجوء إلى النيابة لتقديم دليل براءة الدكتور عصام، لحين معرفة كل ما تخفيه خديجة التي تجسد دورها مي الغيطي ابنة خالة القتيلة حبيبة، والمتعلق بالشركة التي تبيع الأدوية المغشوشة في الأسواق، وهذا ما ستكشف عنه الأحداث مع موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل مسار إجباري على قناة ON الليلة.

موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل مسار إجباري على قناة ON

وتتواصل أحدث مسلسل مسار إجباري بعد أن قرر الشقيقان علي وحسين، إبلاغ والدتيهما «نعمات» بسمة، و«إحسان» صابرين، بحقيقة والدهما الراحل وأنّه كان مرتشيا، وهو من فبرك أدلة ضد الدكتور عصام في قضية حبيبة التي أصبحت محور حديث السوشيال ميديا والرأي العام، ما يصبح واقع الصدمة شديد عليهم مع الخوف الشديد من رد فعل قتلة حبيبة في حالة تقديم الدليل للنيابة، وهذا ما يتابعه مشاهدو المسلسل، مع موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل مسار إجباري على قناة ON، وذلك الساعة 10:30 مساءً.