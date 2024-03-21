موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب.. «عايدة» تصل إلى خيط جديد

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب أحد الأمور التي تهم متابعي العمل بقوة، وذلك بعد ما شهدته أحداث الحلقة الأخيرة من تطورات جديدة ومشوقة بمحاولة «ريمون» الوصول إلى معلومات بشأن القاتل نجل «إسماعيل الغول» الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي، وذلك بتكليف من «الدكتورة عايدة» التي تقدم شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق.

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب

ويأتي موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شاشة «سي بي سي»، وتٌعاد الحلقة للمرة الأولى الساعة 2:45 صباحًا، ويعاد العمل للمرة الثانية في الساعة 1:45 مساءً.

أحداث مسلسل الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب

وشهد ملخص الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب تكليف غادة عبد الرازق لـ«ريمون» بمحاولة الوصول لأي معلومات بشأن «سامح الغول» قاتل شقيقها «علي ضرغام» الذي لعب دوره الفنان محمود عبد المغني.

وتوالت الأحداث في مسلسل صيد العقارب، وتبين أن الفتاة التي خطفتها «الدكتورة عايدة» هي الخادمة «فاتن»، التي اعترفت للأولى بتفاصيل المشاجرة التي وقعت بين «سامح» ووالده «إسماعيل الغول» ويجسد دوره الفنان رياض الخولي، وذلك يوم مقتل شقيقها «علي».

وخلال حديث «عايدة» مع والدها «حسن ضرغام» الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر عن الخيط الذي وصلت إليه، اكتشفت أن والدها يتمكن من التحدث، وعند سؤالها له عن حقيقة عدم قدرته على النطق لإصابته بالشلل النصفي، كشف له أنه اتفق على هذه الخدعة بمساعدة الطبيب.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطول مسلسل صيد العقارب مجموعة كبيرة من الفنانين هم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، محمود عبد المغني، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، ميار الغيطي، والعمل من تأليف الكاتب باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.