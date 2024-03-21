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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الخميس 21-3-2024 الحادي عشر من رمضان

كتب:

عمرو رجب
02:43 ص | الخميس 21 مارس 2024
مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف

مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف

مع بداية اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك، اتجهت أنظار أهالي محافظة بني سويف، إلى معرفة موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الخميس 21-3-2024، إذ أعلنت الهيئة العامة للمساحة، إمساكية شهر رمضان متضمنة موعد أذان الفجر، الذي يبدأ معه صوم يوم جديد.

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الخميس 21-3-2024

و=وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة، بشأن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21-3-2024 في محافظة بني سويف، يحين موعد أذان الفجر في الساعة 4:32 صباحًا، ويحين أذان المغرب في الساعة 6:08 مساءً.

أذان الفجر في بني سويف اليوم الخميس 21-3-2024

ويرفع أذان الفجر اليوم الخميس 21-3-2024 الموافق الحادي عشر من شهر الصوم، في تمام الساعة 4:32 صباحًا، فيما يبدأ موعد السحور في الساعة 2:12 صباحًا، ويبدأ وقت الإمساك في بني سويف اليوم في الساعة 4:12 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم في بني سويف

بناء على ما سبق، يكون عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 21-3-2024 في محافظة بني سويف، 13 ساعة و56 دقيقة.

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بقلم عمرو رجب