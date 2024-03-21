اعرف الحل واكسب.. إجابة أسئلة مسابقة الحلقة 10 من مسلسل حق عرب

خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وضع الفنان أحمد العوضي بعض الأسئلة عن أحداث الحلقة، بعد انتهاء الحلقة 10 من مسلسل حق عرب، من أجل اختيار 10 فائزين يجيبوا بشكل صحيح، وتسليمهم مكافأة مالية، ضمن المكافآت التي وضعها لحلقات المسلسل.

دارت أحداث الحلقة 10 من مسلسل حق عرب، حول محاولة حنان التي تؤدي دورها الفنان دينا فؤاد، في استرجاع عرب، إلا أنه لا يُعطي لها أي فرصة، ومن جهة أخرى المعلم عبد ربه أعطى فرصة لنجلته أنغام وتجسدها الفنانة كارولين عزمي، العودة إلى خطيبها.

إجابات أسئلة مسابقة المسلسل

جاءت الأسئلة عبر الصفحة الشخصية للفنان أحمد العوضي كالآتي:

- حنان هتموت ولا لأ؟

الإجابة: حسب التوقعات فإن حنان ضمن أبطال مسلسل حق عرب، خاصة أنها تؤدي دور حبيبة أحمد العوضي، إذا لا يمكن الاستغناء عن دورها في تلك الحلقات، أي أنها لا تموت.

كام طلقة ضربتها في مشهد التهريب؟

- 5 طلقات.

مكافأة مالية لمحبي مسلسل حق عرب

جدير بالذكر، أن ما يقرب من مليون ونصف، إجمالي مكافأة «العوضي» للفائزين الذين يجيبون على أسئلة الحلقات بعد عرضها، وهو ما جعل الجمهور في حالة ترقب دائمة لمتابعة الأحداث، والإجابة على الأسئلة المعروضة بعد انتهاء الحلقة، وتستمر المسابقة حتى 20 رمضان الجاري.