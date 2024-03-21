ساعة بعد السحور الدعاء فيها مستجاب.. اغتنمها بهذه الكلمات

في الثلث الأخير من الليل هناك ساعة مبشر بها، إذ يتنزل الحق سبحانه وتعالى فيجيب ويعطي ويعفو عن عباده السائل والمستغفر والتائب، وهذه الساعة بعد السحور وقبل أذان الفجر، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأدعية المستحبة، التي أوضحت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء فضلها، وهذه الساعة في الثلث الأخير من الليل، من المغرب إلى الفجر على 3، لها فضل عظيم والدعاء فيها مستجاب، لذلك نستعرض بعض الكلمات المستحبة في هذه الساعة.

الكلمات المستحبة في الساعة بعد السحور

وورد عن النبي صلى الله عليه و سلم في الأحاديث الصحيحة أنه قال عن أفضل دعاء للاستغفار: «سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة». والحديث رواه أصحاب السنن وغيرهم وليس فيه ذكر عشر مرات، وهذه الكلمات من المستحب الدعاء بها في وقت قبل الفجر المعروف بـ«السحر».

فضل الدعاء وقت السحر

وفضل الدعاء وقت السحر، أي في الثلث الأخير من الليل أنه تتنزل فيه رحمات الله والبركة ويشعر المسلم بالسكينة ودعائه مستجاب، فيه تتنزل الملائكة وتنقل أخبار العباد ممن يقومون الليل في صلاة وقراءة القرآن لله عز وجل بحسب حديث سابق للشيخ الشعراوي في تصريحات تلفزيونية.

أفضل عمل قبل الفجر في ساعة «السحر»

وعبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أوضح الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية أفضل عمل في وقت السحر قائلاً: لكل وقتٍ عطاؤه، وهذا وقت عطاء المستغفرين .. يقول رب العالمين في صفات المتقين: «وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» ووقت السحر : هو ما قبل الفجر، لذا ردد: أستغفر الله العظيم . 3 مرات.