دعاء فجر اليوم الحادي عشر من رمضان.. اللهم احمنا من أذى الناس

شهر رمضان فرصة كبيرة للإنابة إلى الله تعالى، ومجاهدة النفس والارتقاء بها، وكف الجوارح والقلوب عن كل ما يغضب الله تعالى، بحسب دار الإفتاء، ويستحب الدعاء في فجر رمضان، إذ يناجي العبد ربه في ساعات الليل الأخيرة، لذا نرشح لك مجموعة أدعية يمكن ترديدها في فجر اليوم الحادي عشر من رمضان.

دعاء فجر اليوم الحادي عشر من رمضان

وحول دعاء فجر اليوم الحادي عشر من رمضان، فإنه لا يوجد صيغة ثابته للدعاء، لكن يمكن أن يناجي العبد ربه بما يطلب، بحسب الإفتاء، ويمكن ترديد بعض الأدعية المعروفة فجر اليوم، ومنها:

اللهمَّ احمنا من أذى الناس، واشغلنا بك عن همومنا، واجعل الآخرة كلَّ همنا، واجعلنا أسعد الخلق بك يا رب العالمين.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.