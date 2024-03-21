«الإسكان» توقّع بروتوكولا لتوفير وسائل نقل داخلية وخارجية بالمدن الجديدة

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، فى مجالات النقل البرى بالمدن الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنّ توقيع البروتوكول هو تاريخ فارق فى المدن الجديدة، التي يصلها شريان جديد عن طريق وسائل النقل الجماعى، فالنقل الجماعي وشبكة الطرق تمثلان البنية الأساسية للعمران الحضري، موضحا أهمية ربط المدن الجديدة ببعضها، وربطها بالعمران القائم، من أجل تحقيق أهداف التنمية المرجوة من إنشاء تلك المدن، وتمكينها من أداء دورها في دعم العمران القائم.

وأشار وزير الإسكان، إلى أهمية توقيع البروتوكول الذي يهدف إلى التعاون المشترك والمثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، في مجالات النقل البرى بالمدن الجديدة، موضحا أنّ ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الإسكان على توفير وسائل النقل الداخلية والخارجية في المدن الجديدة، لخدمة سكانها، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة نسب الإشغال بتلك المدن والإسراع بمعدلات تنميتها.