الدولار يسجل تراجعا جديدا.. كم يبلغ الآن في البنوك؟

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21-3-2024 تراجعًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية، مقارنة بأسعار بداية التعاملات الصباحية في البنوك إذ يقترب من 46 جنيه.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 46.89 جنيه للشراء، و47.02 جنيه للبيع، متراجعًا بقيمة 10 قروش.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري تراجعًا اليوم ليُسجّل 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع، بتراجع بقيمة 3 قروش.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 46.83 للشراء، و46.93 للبيع متراجعا بقيمة 3 قروش.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر استقرارًا، حيث بلغ نحو 49.94 جنيه للشراء ، و47.04 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم استقرارا ليسجل نحو 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

جاء سعر الدولار اليوم مستقرًا عند 47.04 جنيه للشراء، 47.14 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيه للبيع تبعا لبنك cib متراجعا بقيمة 7 قروش.