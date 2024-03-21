أفعال كثيرة قامت بها روجينا في دور نصرة بمسلسل سر إلهي فور خروجها من السجن، بعد أن قضت مهلة 4 سنوات فقط بدلًا من 7 سنوات لحسن السير والسلوك في قضية قتل هارون التي تمّ تلفيقها لها من قبل مي سليم في دور شاهيناز وزوجه الفنان مراد مكرم، بدلًا من أخيها الذي قتل والده في دار المسنين بعد مشادة بينهما.

مسلسل سر إلهي الحلقة 11.. هل تحقق الأموال والذهب أحلام نصرة؟

ومنذ خروجها من السجن بدأت تبحث في الذهب الذي وهبه لها هارون قبل وفاته حتى تستطيع الانتقام ممن ظلموها في مسلسل سر إلهي الحلقة 11، وهذا ما فعلته في شاهينا عندما أخبرتها بأن زوجها يخونها، وفي أحمد سلامة في دور عزمي بعد أن أبلغت عنه الشرطة أنه لديه ذهب مزور، ولكن يبقى السؤال الأهم، هل تقوم بالانتقام من أخوتها الذين شهدوا عليها شهادة زور أم لا.

وفي الحلقة العاشرة من مسلسل سر إلهي، تصرفت نصرة في الذهب وحولته إلى أموال، ما جعلها تصبح غنية لتشتري فيلا وسيارة لتحقيق ما كانت تحلم به، ولكن هل نصرة قد حققت أحلامها بالكامل أم أن أحلامها تظل ناقصة دون أخوتها؟