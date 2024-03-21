تراجع كبير في أسعار الهواتف.. وتوقعات بانخفاض جديد قريبا

تراجعت أسعار الهواتف بنسبة تخطت الـ10% خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بمزيد من التراجع بعد استقرار أسعار الصرف، وانتظام الحكومة في عمليات الإفراج عن البضائع، خصوصا خامات الإنتاج المختلفة.

وقال المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة التجارية، إن الفترة الحالية شهدت استقرارا في أسعار صرف الدولار، ما انعكس ذلك على تراجع أسعار الهواتف بشكل ملحوظ، متوقعا مزيدا من التراجع خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تقوم بها الدولة حاليا لتوفير النقد الأجنبي، والإفراج عن كميات كبيرة من خامات الإنتاج اللازمة للمصانع.

تعميق الصناعة الوطنية

وأكد غنيم أن هناك فرصة كبيرة أمام الشركات التي قررت تصنيع الهواتف المحمولة داخل السوق المصرية، في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لتعميق الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن سوق الموبايل في مصر واعد وقوي في ظل عدد السكان الكبير الذي يتخطى الـ110 ملايين مواطن، بالإضافة إلى أن مصر تعتبر بوابة للدول الإفريقية، ما يعني أن هناك فرصا واعدة للشركات التي تصنع في مصر، للدخول إلى هذه الدول والتوسع في صادراتها.

إقبال كبير على شراء الهواتف التقليدية

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبالا كبيرا المواطنين على شراء الهواتف التقليدية، مؤكدا أن سوق الموبايل في مصر «بيصلح نفسه بنفسه»، خصوصا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار في ظل التركيز على التصنيع والإنتاج المحلي، إذ بدأت عدد من شركات الهواتف المحمولة في التصنيع محليا، وتدرس شركات أخرى التوسع في التصنيع محليا بعد الحوافز الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها الحكومة للشركات العالمية.