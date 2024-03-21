ارتفاع مؤشر الدولار للمرة الأولى منذ 4 أسابيع بعد قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.70% للمرة الأولى منذ 4 أسابيع، إذ قلصت الأسواق تسعير خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع ارتفاع معدل التضخم بشكل مفاجئ.

عملات الأسواق المتقدمة

وانخفض اليورو بنسبة 0.46%، ليسجل أول خسارة له منذ أربعة أسابيع مع استمرار المتداولين في تقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، إذ أكد العديد من الأعضاء على أنه من المتوقع أن يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى بحلول شهر يونيو، بحسب تقرير الأسواق الصادر عن بورصة نيويورك الأسبوعي من فترة 8 مارس إلى 15 مارس.

الجنيه الإسترليني والين الياباني

علاوة على ذلك، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.95% للأسبوع الثاني على التوالي مدفوعًا بصعود الدولار. كما خسر الين الياباني بنسبة 1.33%، مسجلاً أول خسارة أسبوعية له في الأسابيع الثلاثة الماضية، إذ قيمت الأسواق احتمالية تخلي بنك اليابان عن سياسة أسعار الفائدة السلبية خلال الاجتماع المقبل.