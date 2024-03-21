أحداث شيقة شهدها مسلسل سر إلهي بعد خروج روجينا التي تؤدي دور نصرة من السجن بسبب رغبتها في الانتقام واستعادة حقها ممن ظلموها وتسببوا في دخولها السجن ووفاة ابنتها وهي بعيد عنها، والتي بدأ بـ مي سليم في دور شاهيناز وزوجها، التي كانت تعتقد أنه مخلص لها كثيرا، ولكن تكشف لها نصرة حقيقته بعد إخبارها بزواجه من أخرى، ثم أحمد سلامة في دور عزويز بعد تسليمه للشرطة.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 11 على قناة cbc اليوم

وعن موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 11 على قناة cbc اليوم الخميس الموافق 21 مارس ويوافق 11 رمضان، فيتم عرض الحلقة الجديدة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ثم يتم إذاعة الإعادة في تمام الساعة 6:30 صباحا، لتكون الإعادة الثانية 11:30 ظهرا.

وتسعى نصرة في الحلقات المقبلة لتأديب أخوتها الذين تسببوا في سجنها بعد أن شهدوا زورا عليها بأنها من قتلت هارون في مسلسل سر إلهي، ولكنها لم تسع للانتقام منهم حبا فيهم، ولكنها تريدهم أن يعلموا بقيمتها، ما جعلها تأخذ الأتيلية من نهى عابدين اختها.