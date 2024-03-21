حميد الشاعري: أحب الحفلات اللايف.. وأفضل الغناء على التمثيل

كشف الموسيقار حميد الشاعري عن أحلامه وذكرياته في عمر العشرين في حديثه لبرنامج «كان عمري 20»، مع الإعلامية شافكي المنيري، إذ يؤمن أن الإنسان يجمع بين التفكير المرتب والعشوائي في حياته الشخصيةـ فهو يبحث عن الهدوء في الموسيقى، إذ يحب سماع الأورج عندما يعزل نفسه في حجرته.

يُفضل حميد الشاعري الغناء على التمثيل، مؤكّدًا أنَّه سيختار الغناء دون تفكير إذا عرض عليه عمل فني أو موسيقي، معربا عن حبه الشديد للأماكن المفتوحة في البر من صحراء وهواء، فهي أفضل من المدينة والأضواء المليئة بالضوضاء.

يُفضل حميد الشاعري الحفلات اللايف كثيرا أكثر من عمل موسيقي يحفظ على الأسطوانة، ويحلم كثيرا أن تنتشر أغنيته خارج الإقليم لتصل إلى العالمية.

يتذكر عمر الـ20 بالأشخاص الذين أثروا عليه مثل الفنان فؤاد المهندس الذي أعرب عن حبه الشديد له.