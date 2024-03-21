موعد عرض الحلقة 11 مسلسل كامل العدد +1.. هل تسامح هنزادا إنجي؟

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد +1، إذ يحرص متابعيه منذ الجزء الأول على متابعة الأحداث الخاصة بالجزء الثاني، والتي تحاول بها دينا الشربيني في دور ليلى إنجاح زواجها من شريف سلامة في دور أحمد، والتوفيق بين رعايته ورعاية أبناءهم وطفلها الرضيع، فضلا عن العمل الخاص بها.

موعد عرض الحلقة 11 مسلسل كامل العدد +1

وعن موعد عرض الحلقة 11 مسلسل كامل العدد +1، فيتم إذاعتها اليوم الخميس الموافق 21 مارس على ON drama في تمام الساعة 6:05 مساء عقب آذان المغرب، ليستطيع متابعيها مشاهدتها وقت الإفطار، وتُعاد على القناة ذاتها في تمام الساعة 1:30 صباحا، على أن يتم إذاعة الحلقة على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

وفي الحلقة الماضية حدثت مشاداة بين آية سماحة في دور هنزادا، وجيهان الشماشرجي في دور إنجي في الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد بعد أن اعتقدت هنزادا أنّ إنجي وخالد خطيبها السابق على علاقة للعضهما البعض، إذ رأتهم إحدى صديقاتها وهاتفتها على الفور لتخبرها بما رأت، ما جعل هنزادا تهاتف إنجي لتوبخها، ثم طلبت منها عدم الحديث معها مرة أخرى.