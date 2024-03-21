حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الخميس 21-3-2024، الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، في تمام الساعة 5:57 مساءً.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الخميس 21-3-2024

تنشر «الوطن»، موعد أذان المغرب في محافظة البحر الأحمر اليوم الخميس 21-3-2024.

وحسب ما أعلنت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر يحين موعد أذان المغرب اليوم الخميس في تمام الساعة 5:57 مساءً، ويزيد كل يوم دقيقة حتى نهاية شهر رمضان المبارك وذلك حسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة المصرية.

عدد ساعات الصيام في رمضان بالبحر الأحمر اليوم الخميس 21-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصوم في البحر الأحمر اليوم 13:55 ساعة حسب إمساكية محافظة البحر الأحمر الصادرة من هيئة المساحة المصرية.

مساجد البحر الأحمر

وخصصت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عدد 340 مسجدا لأداء صلاة التراويح و163 مسجدا للتهجد و9 مساجد للاعتكاف بمدن البحر الأحمر.