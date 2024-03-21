راعي كنيسة وإمام مسجد يشاركان في تجهيز وجبات إفطار الصائمين بالغربية (صور)

شارك راعي كنيسة الشهيدة رفقة الأثرية بقرية سنباط بمركز ومدينة زفتي بالغربية مع إمام وخطيب أحد مساجد القرية، في تجهيز وجبات إفطار الصائمين، داخل أحد المطابخ التي تجهز وجبات إفطار الصائمين خلال الشهر المبارك.

قال صبري عبيد، رئيس مجلس إدارة جمعية خيرية تحتضن أحد مطابخ تجهيز وجبات إفطار الصائمين، إن تجهيز وجبات الطعام وإفطار الصائمين يتم للسنة الرابعة على التوالي، ونحرص فيه على تجهيز وجبات وتوزيعها على الأسر بالقرية الأولى بالرعاية، ويتم تجهيز نحو 1000 وجبة يومياً على مدار الشهر المبارك.

تجهيز الوجبات

وأكد القمص يوسف ناشد راعى كنيسة الشهيدة رفقة بقرية سنباط، أنه يحرص كل عام على التواجد في مطبخ إفطار صائم بقرية سنباط، والمشاركة في تعبئة وتجهيز الوجبات قبل توزيعها على الصائمين.

وأوضح أنه للعام الرابع على التوالي يشارك في إعداد الوجبات بمشاركة شيخ المسجد والقائمين على المطبخ، وذلك في إطار الوحدة الوطنية بين المصريين جميعا، «مصر شعبها جميل ودولة يحفظها رب العالمين».

الوحدة الوطنية

وبين الشيخ محسن نعيم إمام وخطيب مسجد العبسي، أحد مساجد القرية، أن مشاركته في تجهيز وجبات الطعام وإفطار الصائمين شئ عظيم، حيث إن من أفضل الأعمال عند الله إطعام الطعام، وأن مشاركته في هذا العمل الخيري بمشاركة راعي الكنيسة القمص يوسف، أثلج صدره ويؤكد أن الوطن نسيج واحد.