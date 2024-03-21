«اتحاد الناشرين» يستعد للمشاركة في معرض أربيل للكتاب 2024

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران التجهيز للمشاركة في معرض أربيل «عاصمة إقليم كردستان» الدولي للكتاب، والذي يعقد في الفترة من 17 إلى 24 أبريل 2024.

وقال الاتحاد في بيان صحفي إنه تم تكليف إحدى شركات شحن لنقل إصدارات الناشرين المصريين المشاركين في المعرض بأسعار مناسبة، عن كل طرد شامل كل المصاريف حتى وصول الكتب للجناح، كما حدد الاتحاد أسعار طرد المرتجع، كافة المصاريف حتى توصيل الكتب لمخازن شركة الشحن.

مواعيد استلام طرود الكتب

وأوضح الاتحاد: «على أن يكون استلام الطرود بمخازن الشركة اعتباراً من 20 مارس وحتى 24 مارس 2024، مع العلم بأنه سيتم تحصيل جنيه واحد إضافي (لتنمية موارد الاتحاد) عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 29/5/2016 وفقاً لتعليمات الشحن (المرفقة)».

ضوابط شحن الكتب لمعرض أربيل

مع مراعاة أن تكون كشوف التعبئة والفواتير مطابقة للطرود، ولا تحتوي على أي كتب ممنوعة أومخالفة لشروط المعرض أو أي كتب أثرية أومخطوطات أو كتب تراث قديم، ومن يخالف ذلك من الناشرين يتحمل كل الغرامات المفروضة على الشحنة بالكامل، وكل التعويضات اللازمة عن تعطل الشحنة بالكامل.