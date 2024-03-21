انطلاق حفل افتتاح ليالي رمضان في القومي لثقافة الطفل.. اليوم الخميس

ينظم مركز ثقافة الطفل، اليوم الخميس، حفل افتتاح فعاليات «ليالي رمضان» مع عروض السيرة الهلالية والإنشاد الديني والموسيقى العربية والفنون الشعبية وعروض وورش الأطفال وورش ومعارض المنتجات الحرفية والتراثية والكتب والفنون التشكيلية.

وتستمر الفعاليات مجانا حتى 20 رمضان، وتتنوع على مدار الأيام المقبلة، ويبدأ الحفل من 8.30 مساء بالحديقة الثقافية في السيدة زينب، بشارع قدري أمام مستشفى الحوض المرصود.

أنشطة المركز القومي لثقافة الطفل في رمضان

كما يستضيف المركز عددا من العروض من الهيئة العامة لقصور الثقافة، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، فضلا عن تقديم العديد من الورش الفنية، يشارك بها فنانوا المركز، والهيئة العامة لقصور الثقافة، قطاع الفنون التشكيلية، ومتخصصون من وزارة البيئة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وتُقام أيضا مجموعة من المعارض للفائزين بمسابقات المركز: سيناء في قلب الوطن، فلسطين في عيون أطفال مصر، إلى جانب الاحتفاء بالفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير.

كما يتعاون المركز مع المجلس الأعلى للثقافة، لتكريم العديد من الكتاب والفنانين الذين أثروا فنون الطفل، من بينهم ناجي شاكر، عفاف طبالة، أحمد سويلم، محسن يونس وغيرهم، على مدار الشهر الكريم.