خالد يوسف يكشف عن أجره: «تخطيت الست أصفار من 20 سنة»

كشف المخرج خالد يوسف عن أجره مقابل آخر عمل فني له، وذلك خلال حلوله ضيفا بأحد البرامج التليفزيونية، المذاع خلال شهر رمضان الكريم.

خالد يوسف يكشف عن أجره

ورد خالد يوسف على سؤال «آخر أجر أخدته هل كان مكون من 6 أصفار؟»، قائلا: «أكيد أنا أجري كبير شوية وتخطيت الست أصفار دول من زمان من أكتر من 20 سنة، بعد تالت أو رابع فيلم بدأت آخد مليون جنيه».

نجاح خالد يوسف بفيلم الإسكندراني

وحقق المخرج خالد يوسف، نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال فيلمه الأخير «الإسكندراني»، الذي كانت تدور أحداثه حول في قلب محافظة الإسكندرية، حيث يمر بكر الإسكندراني بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.

وشارك في بطولة العمل أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا، محمد رضوان، تسنيم مطر، وغيرهم