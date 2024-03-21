وزير الإسكان: الإسراع بمعدلات توريد وتركيب العدادات الحديثة ومسبقة الدفع

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ضرورة الإسراع بمعدلات توريد وتركيب العدادات الحديثة ومسبقة الدفع، وخاصة في المباني الحكومية، ورفع نسب تحصيل قيمة فواتير الاستهلاك، والتصدي لسرقة مياه الشرب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الإسكان في محطة مياه سرياقوس، في مستهل زيارته لمحافظة القليوبية، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولي قطاع المرافق.

وأشار المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إلى أن عدد محطات مياه الشرب في محافظة القليوبية، 164 محطة بطاقة إجمالية 257 مليون متر مكعب سنوياً، إضافة إلى 36 مليون مكعب سنويا، تأتي من شركة مياه القاهرة، ويجرى ضخ المياه من خلال شبكات بإجمالى أطوال 6708 كيلومتر، في حين يبلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة، 22 محطة، ويتم تجميع مياه الصرف الصحي من خلال شبكات بإجمالى أطوال 3226 كيلو متر.

وقدم رئيس شركة مياه الشرب عرضاً حول نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمحافظة، إذ تبلغ نسبة السكان الذى يتمتعون بخدمات الصرف الصحي فى الحضر، 80 %، وجار توصيل الخدمة لـ9% من سكان الحضر، وفى المناطق الريفية، تبلغ نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي 64.5 %، وجار توصيل الخدمة لـ25.4 من سكان المناطق الريفية.

وقال المهندس مصطفى مجاهد: يقدر إجمالي حجم أعمال شركة القليوبية بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بـ717.3 مليون جنيه (453 مليون جنيه مشروعات المرحلة الأولى فى 36 قرية بمركز شبين القناطر - 264,3 مليون جنيه وصلات منزلية)، بينما يشمل نطاق مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 79 قرية و23 وحدة محلية، فى 3 مراكز (طوخ – قليوب – الخانكة)، وتم إعداد مستندات الطرح من قبل المكاتب الاستشارية، وجار مراجعتها.

الإسكان تعلن: خطة جديدة لمشروعات الإحلال والتجديد، وتركيب العدادات الحديثة ومسبقة الدفع

كما عرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، خطة مشروعات الإحلال والتجديد، وتركيب العدادات الحديثة ومسبقة الدفع، وكذا جهود الشركة فى رفع نسب تحصيل قيمة فواتير الاستهلاك، والتصدى لسرقة المياه "وصلات الخلسة"، وخطط التدريب ورفع كفاءة العاملين، إضافة إلى جهود الشركة فى التوعية المجتمعية، وخدمة العملاء، والمساعدة فى التعامل مع مياه الأمطار.