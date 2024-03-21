أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة، مدير المديرية، عن روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات لجميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2024.

يأتي ذلك من منطلق حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مصلحة أبنائها الطلاب، في إطار التقويم المستمر الداعم لهم وخطة الدولة لدعم التحول الرقمي وجعل التكنولوجيا سبيلاً لتوصيل الأفكار للطلاب.

الروابط الإلكترونية كالتالي:-

- راجع معلوماتك حتى منتصف شهر مارس2024 الرياضيات الصف الرابع الابتدائي.

https://forms.office.com/r/nk2adBQWbt

-راجع معلوماتك حتي منتصف شهر مارس 2024 للصف الخامس الابتدائي.

https://forms.office.com/r/pDt6h6Fse2

- راجع معلوماتك حتى منتصف شهر مارس2024 الرياضيات الصف السادس الابتدائي.

https://forms.office.com/r/qzLN056JrL

- راجع معلوماتك الصف الأول الإعدادي حتى منهج منتصف شهر مارس 2024.

https://forms.office.com/r/7yFzpCzZ4c

- راجع معلوماتك للصف الثاني الإعدادي حتى منهج منتصف شهر مارس 2024.

https://forms.office.com/r/Eh9QU2R68P

- راجع معلوماتك للصف الثالث الإعدادي حتى منهج منتصف شهر مارس 2024.

https://forms.office.com/r/HDA2jwx4AM

- راجع معلوماتك عن فبراير ونصف مارس 2024 للصف الأول الثانوي رياضيات.

https://forms.office.com/r/FvgHY4gjeb

- راجع معلوماتك في منتصف مارس 2024 الرياضيات العامة للصف الثاني الثانوي الأدبي.

https://forms.office.com/r/2EUT1vMnEG

- راجع معلوماتك حتى نصف مارس 2024 الرياضيات البحتة للصف الثاني الثانوي العلمي.

https://forms.office.com/r/vxK8gmyDtu

- راجع معلوماتك حتى منتصف شهر مارس 2024، تطبيقات الرياضيات للصف الثاني الثانوي العلمي.

https://forms.office.com/r/fU4muXyQ5Z