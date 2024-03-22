«صحة قنا»: تقديم خدمات فحص المقبلين على الزواج في 11 منفذا خلال رمضان

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، تشغيل الفترة المسائية لتقديم خدمات مبادرة فحص المقبلين على الزواج من أبناء المحافظة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح «بدران»، أنّ المبادرة تحت رعاية اللواء أشرف غريب محافظ قنا، وتهدف إلى استصدار الشهادات الصحية للمقبلين على الزواج وتيسير حصولهم عليها على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنّ المديرية أعدت 11 منفذًا لتقديم تلك الخدمات موزعة على جميع مراكز المحافظة، بهدف تيسير توقيع الكشف وتقديم الرعاية اللازمة للأزواج.

أنواع تحاليل المقبلين على الزواج

وأضافت الدكتورة سمية أحمد حسن مديرة إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية والمشرف على المبادرة في بيان، أنّ المبادرة تضم الكشف عن الأمراض المزمنة والضغط والسكر والسمنة، إضافة إلى الكشف عن أمراض الدم كالكشف عن فيروس سي، فيروس بي، تحليل الـRH والهيموجلوبين.

وأوضحت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، إلى أنّ المبادرة تسعى إلى تقديم المشورة والتوعية الصحية عن الصحة الإنجابية بهدف خلق مجتمع جديد يتمتع أفراده بصحة جيدة، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 2 مساءً ومن 8 إلى 10:30 مساءً طوال الشهر الكريم.

تقديم التوعية الصحية

وأشارت الدكتورة ريم برغوت مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية إلى تقديم التوعية الصحية نحو المفاهيم والمعتقدات الصحية، وتوضيح أثر الأمراض المعدية على كل من الزوجين، وتأثير ذلك على الأطفال الجدد، لافتة إلى أن التحاليل تقدم للجميع سواء المصريين أو غير المصريين من المقيمين بالمحافظة.