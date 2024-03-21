دعاء فجر الجمعة الثانية من رمضان.. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته

يغتنم المسلم الساعات الأخيرة من الليل وقبل صلاة الفجر في دعاء فجر اليوم الثاني عشر من رمضان والذي يوافق الجمعة الثانية من رمضان المبارك.

فضل شهر رمضان

وحول فضائل شهر رمضان، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه شهر التدريب على ضبط النفس طوال العام، وفيه البشرى بالجنة؛ قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لو أذن الله للسماوات والأَرضِ أَنْ تَتكلَّما لبَشَّرَتَا مَنْ صَامَ رمضانَ بالجنَّةِ».

دعاء فجر 12 رمضان

وحول دعاء فجر الجمعة الثانية من رمضان الموافق اليوم الثاني عشر من رمضان، لا يوجد دعاء ثابت، لكن يستحب أن يدعو المسلم ربه بما يريد، بحسب الإفتاء، لدعاء فجر اليوم الثاني عشر من رمضان يمكن الدعاء على سبيل المثال:

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسلم من صلاة الفجر.

اللهم أجرني من النار، من قالها بعد صلاة الفجر سبع مرات كتب الله جوازا من النار إن مات في يومه.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.