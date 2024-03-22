طريقة عمل طعمية بالبيض المسلوق.. وجبة سحور هتخليك تنسى الجوع

السحور أكلة أساسية في شهر رمضان المبارك، حيث تعمل على مقاومة الجوع خلال ساعات الصيام الطويلة، ويحرص العديد من الأشخاص على أن تكون هذه الوجبة صحية تحتوي على طعام يمنع الشعور بالجوع ومنها الطعمية بالبيض المسلوق.

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة الطعمية بالبيض المسلوق على خطى الشيف غادة جميل في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة.

مقادير عمل الطعمية بالبيض

نصف كيلو فول مدشوش

1 حزمة شبت

1 حزمة كزبرة

1 حزمة بقدونس

1 حزمة كرات

4 فص ثوم

2 بصلة متوسطة الحجم

1 كوب ماء فاتر

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة

1 ملعقة صغيرة كمون

رشة صغيرة كربونات

شطة

سمسم

زيت للقلي

بيض مسلوق

طريقة تحضير طعمية بالبيض المسلوق

في البداية يضاف الفول المدشوش المنقوع مع الخضرة والبصل والثوم والملح والتوابل والكربونات والماء وتفرم في الكبة.

يحشى العجين بالبيض المسلوق ويغلف بالسمسم وتقلى في الزيت.

وهناك العديد من الوجبات التي يمكن تناولها في سحور رمضان وتساعد أيضا على مقاومة الجوع، منها كرات بطاطس بالبيض المسلوق، ويمكن تحضيرها من خلال الخطوات التالية:

بطاطس مسلوقة مهروسة

بيض مسلوق

ثوم

كاري

كركم

دقيق

بيض

بقسماط

ملح وفلفل

زيت للقلي

فول بالبيض المسلوق والكزبرة