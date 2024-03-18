سر عربيات الفول.. ما علاقة ملعقة السكر بسرعة التدميس؟

على مدار شهر كامل يعد الفول وجبة أساسية مائدة السحور، مع الأطباق الأخرى، مثل البيض والجبنة والزبادي وغيرها، وتختلف طرق تدميسه منها في الحلة على خطى الشيف هالة فهمي، والتي استخدمت فيها السكر ليسرع عملية التسوية، بدلا من الدماسة، وهي الطريقة التي يعتمد عليها أصحاب عربات الفول.

تدميس الفول بالسكر

كيلو فول تدميس بلدي.

ملعقتان كبار فول مدشوش أو أرز.

ملعقتان كبار عدس أصفر.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

خطوات تدميس الفول بملعقة سكر

نقي الفول من الحصوات والقش واغسليه بالماء وصفيه من الشوائب.

انقعي الفول في ماء غزير لمدة ساعتين فقط.

بعد انتهاء مدة النقع اشطفي الفول مرة ثانية.

دمسي الفول في حلة عادية عميقة، وعند وضع الفول بها يجب أن يأخذ ثلث الحلة فقط، وأن يكون باقي الحلة من الأعلى فارغ.

صبي الماء على الفول لتغطية نصف مقدار الحلة فقط مع ترك النصف الأعلى فارغا.

ارفعي حلة الفول على أكبر عين بوتاجاز لديكِ دون وضع أي إضافات على الفول.

اتركي الفول يغلي على النار العالية ثم ضيفي العدس الأصفر المغسول الذي يعطي لون الكهرمان للفول.

بعد ذلك ضيفي فول مدشوش إلى تدميس الفول، وضعي نصف ملعقة سكر لتعمل على تطرية الفول وتسريع التسوية.