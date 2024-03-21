مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك بعد تكريمها من الرئيس السيسي: أمنيتي تحققت

أعربت سميحة راغب بشاي، مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك، عن سعادتها البالغة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها اليوم، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، مؤكدة أنها كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لها وكانت تأمل أن تقابل الرئيس وجهاً لوجه وهو الأمر الذي تحقق اليوم.

رحلة سميحة راغب في التعليم

أكثر من 50 سنة قضتها سميحة راغب في خدمة التعليم، وخرَّجت أجيالا كثيرة وما زالت، حسبما روته لـ«الوطن»: «كنت بتمنى أشوف الرئيس وأقابله وجها لوجه وربنا إداني النعمة وكنت مبسوطة».

وأكدت مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك، أن تكريم الرئيس لها بمثابة تشجيع ودليل بأن الدولة مؤمنة برسالتهم وتشجيع لمدارس الراهبات التي تخدم في التعليم منذ أكثر من 170 سنة في مصر، أيضاً دفعة قوية للطلاب أن يحبوا المدرسة والعلم إلى أن يتكرموا في يوم من الأيام.

وأضافت سميحة راغب، أن التكريم دفعة لأن تستمر في تأدية رسالتها في التعليم بفرح وحماس وأن تكون قدوة لكثيرين: «الحياة محتاجة مثابرة وحماس ومواظبة وتحدي للحفاظ على الكيان والشخصية لكن بالتحدي والثقة في ربنا والإيمان بالرسالة نستطيع أن نعمل كل ما يُرضي الله ويكافئنا عليه بالمجهود والتكريم».

حوارها مع الرئيس السيسي

وعن حوارها مع الرئيس السيسي: «قلت للرئيس إن التعليم أهم حاجة والارتقاء بالمجتمع يكون بالتعليم وقالي ليّ طبعاً طبعاً وشكرته على كل جهوده سواء في التعليم والصحة والمعاشات وصحة المرأة وتمكين الشباب».

ووجهت رسالتها، بأنها تشجع أي مسؤول يعمل بحب وفرح وحماس بهدف مستقبل البلد والأجيال الحالية الذين هم سيكونون قادة البلد غداً، مؤكدة أنه يجب بذل قصارى الجهد لتخريج أفضل الأجيال لمصر وأن نزرع فيهم حب البلد.