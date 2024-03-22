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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

كتب:

ضحى محمد
09:02 ص | الجمعة 22 مارس 2024
مشهد من مسلسل إمبراطورية ميم

مشهد من مسلسل إمبراطورية ميم

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي، الذي ينافس هذا العام باللون الكوميدي.

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل إمبراطورية ميم

وسيكون موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم على قناة dmc، الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الساعة 10:15 صباحاً.

كما تُعرض على قناة dmc drama الساعة 6:05 مساءً، والإعادة الساعة 12 منتصف الليل و3:30 صباحاً.

ويتزامن عرض الحلقة الـ12 من مسلسل إمبراطورية ميم على منصة watch it مع عرضها على قناة dmc الساعة 10:15 مساءً.

الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم دخول عائلة مختار أبوالمجد، في إضراب عن الطعام، من أجل إجبار «مختار» على بيع المنزل.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.