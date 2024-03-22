موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي، الذي ينافس هذا العام باللون الكوميدي.

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل إمبراطورية ميم

وسيكون موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم على قناة dmc، الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الساعة 10:15 صباحاً.

كما تُعرض على قناة dmc drama الساعة 6:05 مساءً، والإعادة الساعة 12 منتصف الليل و3:30 صباحاً.

ويتزامن عرض الحلقة الـ12 من مسلسل إمبراطورية ميم على منصة watch it مع عرضها على قناة dmc الساعة 10:15 مساءً.

الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم دخول عائلة مختار أبوالمجد، في إضراب عن الطعام، من أجل إجبار «مختار» على بيع المنزل.