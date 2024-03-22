قطع المياه لمدة 4 ساعات بمنطقة ناهيا في محافظة الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق شارع ناهيا بالكامل، منطقة شارع 6 أكتوبر، وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 300 مليمتر؛ لتحسين الضغوط بشارع 6 أكتوبر والقناية والمنطقة المحيطة بناهيا، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة 4 ساعات بدءاً من الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 23 / 3 / 2024 وحتى الساعة العاشرة لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

سيارات مياه صالحة للشرب

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.